Kayserispor 28. kez Süper Lig'de

Kayserispor tarihinde 28. kez Süper Lig'de mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, geride kalan 27 sezonda lige 6 kez galibiyetle başladı.

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  • 09.08.2023 08:46
  • Güncelleme: 09.08.2023 10:14
Kayserispor 28. kez Süper Lig'de
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Kayserispor tarihinde 28. kez Süper Lig’de mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, geride kalan 27 sezonda lige 6 kez galibiyetle başladı.

Kurulduğu 1966 yılından bu yana 27 sezon Süper Lig’de boy gösteren Kayserispor, 6 kez ilk hafta maçlarını kazanabildi. 14 kez lige yenilgi ile start veren sarı kırmızılılar, 7 kez de berabere kaldı. Kayserispor, Süper Lig serüvenine başladığı 1973-1974 sezonuna sahasında oynadığı Göztepe maçında berabere kalarak start vermişti. Sarı kırmızılılar, geçen sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş maçını 1-0 kaybederek sezona başlamıştı. Son 2 sezondur sezona mağlubiyetle başlayan Kayserispor yeni sezonda bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Kayserispor’un geride kalan 27 sezonda Süper Lig’in ilk haftasında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1973-74 Kayserispor-Göztepe 0-0

1974-75 Boluspor-Kayserispor 1-1

1979-80 Kayserispor-Diyarbakır 1-1

1985-86 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2

1992-93 Kocaelispor-Kayserispor 7-2

1993-94 Gaziantep-Kayserispor 4-0

1994-95 Vanspor-Kayserispor 3-0

1995-96 Kayserispor-Beşiktaş 1-1

1997-98 Karabükspor-Kayserispor 3-0

2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3

2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0

2007-08 Kayserispor-Manisaspor 3-1

2008-09 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2009-10 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2010-11 İstanbul B.B-Kayserispor 0-2

2011-12 Bursaspor-Kayserispor 3-0

2012-13 Kayserispor-Bursaspor 0-1

2013-14 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2015-16 Osmanlıspor-Kayserispor 1-1

2016-17 Kayserispor-Akhisarspor 0-2

2017-18 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2018-19 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2019-20 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2020-21 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2021-22 Altay-Kayserispor 3-0

2022-23 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

İHA

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