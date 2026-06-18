Kayserispor 29 Haziran'da Topbaşı Yapacak

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Kayserispor, 2026-2027 sezonu çalışmalarına 29 Haziran'da başlayacak.

Kayserispor 29 Haziran'da Topbaşı Yapacak

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirecek. İlk çalışmaya, sözleşmesi devam eden 20 futbolcunun yanı sıra altyapıdan davet edilecek 3 oyuncunun da katılması bekleniyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor’da, geçtiğimiz sezon farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen futbolcuların durumu teknik heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda netlik kazanacak. Kiralıktan dönen oyuncularla ilgili nihai kararı Teknik Direktör Atila Gerin verecek. Yeni sezonda yeniden Süper Lig hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte, yönetim ve teknik heyetin güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 29 Haziran’da başlayacak hazırlık sürecinin ardından Kayserispor’un kamp programının da önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi

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