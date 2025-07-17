Kayserispor, 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçen sezon U19 takımında forma giyen Alperen Öztaş, Burak Erkan ve Necip Özer ile 5’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Alperen Öztaş ile Necip Özer kiralık olarak Erciyes 38 FK’ya gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Akademi futbolcularımızdan 2007 doğumlu oyuncularımız; Alperen Öztaş, Burak Erkan ve Necip Özer ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Akademi futbolcularımızdan Necip Özer ve Alperen Öztaş Erciyes 38 FK kulübüne kiralanmıştır. Profesyonel futbolcularımıza başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.