  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor, 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Kayserispor, 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Kayserispor'da alt yapısından yetişen Burak Erkan, Alperen Öztaş ve Necip Özer ile profesyonel sözleşme imzalandı. Alperen Öztaş ve Necip Özer daha sonra Erciyes 38 FK'ya kiralandı.

Kayserispor, 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçen sezon U19 takımında forma giyen Alperen Öztaş, Burak Erkan ve Necip Özer ile 5’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Alperen Öztaş ile Necip Özer kiralık olarak Erciyes 38 FK’ya gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Akademi futbolcularımızdan 2007 doğumlu oyuncularımız; Alperen Öztaş, Burak Erkan ve Necip Özer ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Akademi futbolcularımızdan Necip Özer ve Alperen Öztaş Erciyes 38 FK kulübüne kiralanmıştır. Profesyonel futbolcularımıza başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi İçin İhale Süreci Tamamlandı
Kayseri'de Ramazan Deresi Taşkın Kontrol Projesi İçin İhale Süreci Tamamlandı
ChatGPT ile kazanılan Emsal dava: Moleküler ehliyet mücadelesi
ChatGPT ile kazanılan Emsal dava: Moleküler ehliyet mücadelesi
Besime Özderici son yolculuğuna uğurlandı
Besime Özderici son yolculuğuna uğurlandı
Pazar tezgahlarının en ucuz ürünü salatalık oldu
Pazar tezgahlarının en ucuz ürünü salatalık oldu
Araç sürerken bunu yapana af yok: 583 sürücüye ceza
Araç sürerken bunu yapana af yok: 583 sürücüye ceza
Başkan Çolakbayrakdar, Kaymakam Ermiş'e 'Dost Eli' projesini tanıttı
Başkan Çolakbayrakdar, Kaymakam Ermiş’e 'Dost Eli' projesini tanıttı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!