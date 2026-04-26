Kayserispor 3 maç aranın ardından kazandı

(RHA)- Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig’in 31’inci haftasında oynanan karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu sonuçla moral buldu. Kayseri temsilcisi, son galibiyetini ligin 27’nci haftasında Fatih Karagümrük karşısında 1-0’lık skorla elde etmişti. Bu maçın ardından düşüşe geçen Kayserispor, Kasımpaşa’ya 2-0, Fenerbahçe’ye 4-0 ve Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, aldığı bu galibiyetle hem puan hanesine 3 puan ekledi hem de kötü gidişata ‘dur’ dedi. Kayserispor, ligin 32’nci haftasında sahasında Eyüpspor’u konuk edecek.

