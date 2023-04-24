Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan 1 puanla ayrıldı.

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  • 24.04.2023 13:11
  • Güncelleme: 24.04.2023 14:08
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Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçtan 1 puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’de 31. haftayı 45 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor, oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılılarda 3 maçlık kötü gidişat sürerken, Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 45 puan topladı. Ligin 29. haftasında Galatasaray’a 6-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, ardından ligin 30. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 ve ligin 31. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 5-3 mağlup oldu. Son 3 maçta kalesinde tam 11 gol gören Yukatel Kayserispor sadece 3 gol attı.

Kayserispor’un oynadığı son 2 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

29. hafta Galatasaray 6-0 Kayserispor

30. hafta Kayserispor 0-0 Kasımpaşa

31. hafta Adana Demirspor 5-3 Kayserispor

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İHA

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