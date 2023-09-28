Kayserispor 3 puan hesabında

Kayserispor sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar 3 puanı almanın hesabını yapıyor.

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  • 28.09.2023 16:00
  • Güncelleme: 28.09.2023 17:55
Kayserispor 3 puan hesabında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar 3 puanı almanın hesabını yapıyor.

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, Pazartesi günü oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İstanbul ekibi ile sahasında oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Kayserispor, seriyi sürdürme hedefinde.

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 3 beraberliği bulunan Kayserispor, tek yenilgisini Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçta almıştı. 9 puanı bulunan Kayserispor ligde 8. sırada yer alıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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