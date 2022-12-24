Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

‘TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında 3 puan silme cezası verilen Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, imzası ile yapılan açıklamada, “Değerli Spor Camiası Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde, 23.12.2022 Cuma günü yayınladığı duyuru ile ‘TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel-idari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.’ denilmiştir. İncelemeler neticesinde Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor'a 3 puan tenzili cezası verdiğini ilan etmiştir. TFF'nin verdiği bu karara 7 gün içinde itiraz hakkimiz bulunmaktadır. Tahkim Kurulu'na Perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci her detayıyla enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz” ifadelerinde bulunuldu.