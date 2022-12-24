Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından sarı kırmızılı takıma verilen 3 puan silme cezasını Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı.

PAYLAŞ
  • 24.12.2022 22:55
  • Güncelleme: 24.12.2022 22:55
  • 53
Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

‘TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında 3 puan silme cezası verilen Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü  Samet Koç, imzası ile yapılan açıklamada, “Değerli Spor Camiası Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde, 23.12.2022 Cuma günü yayınladığı duyuru ile ‘TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel-idari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.’ denilmiştir. İncelemeler neticesinde Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor'a 3 puan tenzili cezası verdiğini ilan etmiştir. TFF'nin verdiği bu karara 7 gün içinde itiraz hakkimiz bulunmaktadır. Tahkim Kurulu'na Perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci her detayıyla enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ülkücü' tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ülkücü' tepkisi

Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak'

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak'

Uyuşturucuya karşı hayırsever zirvesi

Uyuşturucuya karşı hayırsever zirvesi

'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor

'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor

Gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

DAHA FAZLA
Yazarlar Birliği Hanımlarına Özel Seminer

Yazarlar Birliği Hanımlarına Özel Seminer

Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı'nın çehresi değişiyor

Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı’nın çehresi değişiyor

Avrupa Kayserililer Birliği evsizlere mantı ikram etti

Avrupa Kayserililer Birliği evsizlere mantı ikram etti

'Maliyetlere göre şeker fiyatları makul seviyede'

“Maliyetlere göre şeker fiyatları makul seviyede”

Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak

Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak