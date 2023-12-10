Kayserispor, 3 puanı alan taraf oldu

Süper Lig'in 15. Haftasında Kayserispor, Pendikspor'u konuk etti. İlk yarı golsüz tamamlanırken ikinci yarıda attığı 2 golle galibiyeti bulan Kayserispor, 3 puan alarak 29 puana yükseldi.

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  • 10.12.2023 18:17
  • Güncelleme: 10.12.2023 18:17
Kayserispor, 3 puanı alan taraf oldu

Süper Lig’in 15. Haftasında Kayserispor Pendikspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarının golsüz tamamlandığı çekişmeli müsabakada Thiam ve Bahoken’in attığı gollerle galibiyeti alan Kayserispor, evinde 3 puan almayı başardı.Kayserispor puanını 29’a yükseltirken Pendikspor 13 puanda kaldı. 

GOL… Maçın 61’inci dakikasında Kayserispor Thiam ile öne geçti. Savunmadaki hata sonrasında Boa Morte kafayla indirdi. Thiam’ın aştı pasın içinden sert vuruşu merkezden ağlarla buluştu. 1-0

GOL… Kayserispor Bahoken ile fişi çekti. Ali sol kanattan topu hızla ileriye taşıdı ve merkezde Bahoken’i buldu. Bahoken ceza sahasının hemen önünden sert vurdu ve top kalecinin sağından ağlarla buluştu:2-0

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji Stadyumu 
HAKEMLER: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Jeanvier), J. Attamah, Hosseini, Hasan Ali, A. Karimi, Boa Morte( Dk. 90+4 Ackah), Ramazan Civelek (Kartal, Mane), M. Cardoso, Kemen (Dk. 86 Bahoken), M. Thiam

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay, Erdem Özgenç, Midtsjö, Lusamba, Gökcan, Thuram (Dk.69 Ahmed Hasan, Romero, Kappel), Erencan, Halil (Dk. 85 Endri Çekiçi)

GOLLER: Dk. 61 Thiam, Dk. 90+1 Bahoken (Kayserispor)

SARI KART:  Welinton (Pendikspor).

1ha

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