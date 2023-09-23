Kayserispor 30 kişilik kadroyu bildirdi

Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na 30 kişilik futbolcu kadrosunu bildirdi.

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  • 23.09.2023 09:07
  • Güncelleme: 23.09.2023 11:41
Kayserispor 30 kişilik kadroyu bildirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu’na 30 kişilik futbolcu kadrosunu bildirdi.

Süper Lig takımları, 2023-2024 futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 30 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Birinci Transfer Tescil dönemi sonrası Kayserispor da, 30 kişilik A Takım oyuncu listesini Federasyona gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede 14 yabancı futbolcu, 16 yerli futbolcu yer aldı. Sarı kırmızılıların TFF’ye bildirdiği isimler şu şekilde; Abdulkadir Taşdan, Ahmet Kağan Malatyalı, Ali Karimi, Anthony Uzodimma, Arif Kocaman, Aylton Boa Morte, Baran Ali Gezek, Bilal Bayazıt, Carlos Mane, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Hasan Ali Kaldırım, Hayrullah Erkip, Joseph Attamah, Julian Marc Jeanvier, Kartal Kayra Yılmaz, Lionel Carole, Mehmet Eray Özbek, Miguel Cardoso, Mirkan Cevdet Buğucu, Muhammed Eren Arıkan, Olivier Kemen, Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Majid Hosseini, Stephane Bahoken, Talha Sarıaslan, Mame Baba Thiam, Yaw Ackah ve Yiğit Emre Çeltik

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İHA

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