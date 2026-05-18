Kayserispor 30 puanla Süper Lige veda etti

Başkan Nurettin Açıkalın yönetiminde Muhammed Türkmen’in sportif Direktörlüğünü yaptığı Kayserispor, 34 haftada 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 yenilgiyle 30 puan topladı. Küme düşmeyi bir hafta önce garantileyen Kayseri ekibi, dün ligin son maçında Konyaspor’u yenerek 30 puana ulaşarak 17’inci sırada kaldı ve küme düştü. Sarı kırmızılılarda sezon başında yapılan 20 transfer ligde kalmaya yetmedi. Fatih Karagümrükspor ve Antalyaspor ile Kayserispor 2026 – 2027 sezonunda 1’inci Lig’de mücadele edecek.