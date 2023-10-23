Kayserispor 3.galibiyetini aldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti.

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  • 23.10.2023 08:35
  • Güncelleme: 23.10.2023 15:32
Kayserispor 3.galibiyetini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İç sahada mağlubiyet almadan yoluna devam Kayserispor bu sezon üçüncü galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 10 puan topladı. Çaykur Rizespor’u Mame Baba Thiam’ın golleri ile yenen Kayserispor 9. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor.

Sarı kırmızılı takımda ligde 9. hafta sonunda 13 puan topladı. Kayserispor ligin 10. haftasında Cuma günü Mersin’de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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İHA

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