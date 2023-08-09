Kayserispor 4 bin adet 900 kombine sattı

Kayserispor Kulübü, 2023-2024 sezonunda geçerli olmak üzere satışa çıkardığı kombine biletlerden şu ana kadar 4 bin 900 adet sattı.

Süper Lig’de mücadelesine devam edecek olan Kayserispor, yeni sezonda geçerli olacak kombine biletlerden şu ana kadar 4 bin 900 adet sattı. Kulüpten alınan bilgilere göre; Doğu tribünden bin 209, batı tribünden 762, Güney tribünden 715, kuzey alt tribünden 1605, kuzey üst tribünden 609 adet olmak üzere toplam 4 bin 900 adet kombine bilet satıldı.