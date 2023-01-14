Kayserispor 4 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybeden Kayserispor, mağlubiyet serisine Sivasspor'u 4-1'lik skorla yenerek nokta koydu. 

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  • 14.01.2023 17:01
  • Güncelleme: 14.01.2023 17:01
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Kayserispor 4 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı

Sezona Beşiktaş maçı ile başlayan ve ilk çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kayserispor daha sonra çıktığı 4 maçı kaybetti. Konyaspor maçını 2-1, Alanyaspor maçını 3-1, Fatih Karagümrük maçını 4-2’lik sonuçla kaybeden Kayserispor geçen hafta da Ankaragücü maçını 2-1’lik sonuçla kaybetmişti. 

Sarı kırmızılı takım 4 maçlık mağlubiyet serisine dün oynanan Sivasspor maçında son verdi. Kayserispor, Süper Ligin 19’uncu haftasının açılış maçında Sivasspor’u, Hosseini, Kemen (2) ve Gökhan Sazdağı’nın golleriyle 4-1 mağlup etti. Sivasspor’un tek golünü Robin Yalçın attı. 

Sivaspor galibiyetiyle puanını 26’ya çıkaran Kayserispor, ligin 8’inci sırasına yerleşti. Sarı kırmızılılar, 17 Ocak Salı günü deplasmanda Antalyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına çıkacak.

1ha

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