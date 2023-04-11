Kayserispor 44 puana ulaştı
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrılarak 44 puana ulaştı.
- 11.04.2023 09:08
- Güncelleme: 11.04.2023 10:18
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrılarak 44 puana ulaştı.
Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor son 3 maçından 9 puan topladı. Ligde geride kalan 28 hafta sonunda oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 44 puan topladı.
Puan tablosunda 7. sırada yer alan Kayserispor, ligin 29.haftasında deplasmanda lig lideri Galatasaray’a konuk olacak.
İHA
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