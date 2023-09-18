Kayserispor 5 maçta yenilmedi: 9 puan topladı

Kayserispor, bu sezon mağlup olmayan takımlar arasında yer aldı. Sarı Kırmızılılar, 5 maçt 2 galibiyet 3 beraberlik neticesinde 9 puan topladı.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, bu sezon geride kalan 5 haftada mağlup olmadı. Lige Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor, son oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçını 2 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor, bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Sarı Kırmızılılar, Galatasaray, İstanbulspor ve Antalyaspor ile berabere kalırken Samsunspor ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarını kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve 5 haftada 9 puana erişti.