Kayserispor 5. tura yükseldi

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor’u geçerek adını 5. tura yazdırdı.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Sivas Belediyespor’u Emrah Başsan’ın golü ile 1-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Sarı kırmızılı takımın 5.Eleme Turu’ndaki rakibi bugünkü kura çekimi ile belli olacak. 5. Eleme turunda toplam 32 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.