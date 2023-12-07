Kayserispor 5. tura yükseldi

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Vanspor’u geçerek adını 5. tura yazdırdı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Vanspor’u; Baran Ali Gezek, Yiğit Emre Çeltik, Mehmet Eray Özbek ve Hayrullah Erkip’in golleri ile 4-0 mağlup eden Kayserispor, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Sarı kırmızılı takımın 5. Eleme Turu’ndaki rakibi yarın kura çekimi ile belli olacak. 5. Eleme turunda 4. Eleme Turu’nu atlayan 28 takım ve Süper Lig’de UEFA Kulüpler arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katılacak.