Kayserispor 57 maç sonra kalesinde 6 gol gördü
Galatasaray ile dün oynanan maçı farklı mağlubiyet ile kapatan Kayserispor, kalesinde 57 maç sonra 6 gol gördü
- 15.04.2023 12:56
- Güncelleme: 15.04.2023 12:56
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. Kayserispor, sezonun en farklı mağlubiyetini alırken son olarak geçen sezonun 6’ncı haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 6-3’lük skorla mağlup olmuştu.
Dün İstanbul’da Galatasaray’a konuk olan ve sahadan 6-0’lık skorla mağlup ayrılan Kayserispor 29’uncu haftayı puansız kapattı. İkinci yarısında 10 kişi kaldığı maçın ardından Kayseri’ye dönen sarı kırmızılılar Çarşamba günü Kasımpaşa’yı ağırlayacak.
1ha
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