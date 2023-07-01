Kayserispor 57 yaşında

‘57 yıllık tarih, 57 yıllık aşk, 57 yıllık tutku’ başlığı ile yayınlanan görüntüde sarı kırmızılı kulübün kısa tarihi aktarıldı. Görüntüde Rıfat Gönen kurucu başkanlığında 1 Temmuz 1966’da faaliyetine başlayan kulübün kuruluşu, önceki dönem başkanlarından Mehmet Özhaseki dönemi, ilk takım fotoğrafı, ilk şampiyonluk ve Türkiye Kupası zaferi ile çeşitli karelerin olduğu video yayınlandı.