Kayserispor 57 yaşında
Kayserispor'un 57'inci yaş günü kulüp tarafından paylaşılan video ile kutlandı.
- 01.07.2023 12:42
- Güncelleme: 01.07.2023 12:42
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‘57 yıllık tarih, 57 yıllık aşk, 57 yıllık tutku’ başlığı ile yayınlanan görüntüde sarı kırmızılı kulübün kısa tarihi aktarıldı. Görüntüde Rıfat Gönen kurucu başkanlığında 1 Temmuz 1966’da faaliyetine başlayan kulübün kuruluşu, önceki dönem başkanlarından Mehmet Özhaseki dönemi, ilk takım fotoğrafı, ilk şampiyonluk ve Türkiye Kupası zaferi ile çeşitli karelerin olduğu video yayınlandı.
1ha
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