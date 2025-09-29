  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor 7'nci haftayı 15'inci sırada tamamladı

Kayserispor 7'nci haftayı 15'inci sırada tamamladı

Kayserispor dün evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak puanını 5'e çıkarttı ve 15'inci sıradaki yerini korudu.

Kayserispor 7'nci haftayı 15'inci sırada tamamladı
Kayseri GündemEditör

Sezona Başakşehir deplasmanında başlayan ve geride kalan 7 hafta boyunca 2 mağlubiyet elde eden Kayserispor, 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Dün 9 kişi kalmış rakibi karşısında beraberlik golünü son dakikalarda bulan Kayserispor haftayı 15’inci sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!