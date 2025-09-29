Kayserispor 7'nci haftayı 15'inci sırada tamamladı
Kayserispor dün evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak puanını 5'e çıkarttı ve 15'inci sıradaki yerini korudu.
Sezona Başakşehir deplasmanında başlayan ve geride kalan 7 hafta boyunca 2 mağlubiyet elde eden Kayserispor, 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Dün 9 kişi kalmış rakibi karşısında beraberlik golünü son dakikalarda bulan Kayserispor haftayı 15’inci sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.