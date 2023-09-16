Kayserispor 7 transfer yaptı

Kayserispor, yaz transfer tescil döneminde kadrosuna 7 futbolcu kattı.

Süper Lig’de ekiplerinden Kayserispor, yaz transfer ve tescil döneminde 3 yabancı 4 yerli futbolcu olmak üzere 7 futbolcu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı kulüp, yerli futbolcu olarak Hasan Ali Kaldırım, Onurcan Piri, Kartal Kayra Yılmaz, Yiğit Emre Çeltik ile anlaşırken yabancı futbolcu olarak Julian Jeanvier, Stephane Bahoken ve Aylton Boa Morte ile sözleşme imzaladı.

Sezon başı itibariyle sözleşmesi biten Joseph Attamah ve Majid Hosseini sözleşme uzatan sarı kırmızılılar kadrosunda bulunan genç oyunculardan Nurettin Korkmaz ile Ethem Balcı’yı İnegölspor’a kiralık olarak gönderdi.