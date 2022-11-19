Kayserispor 74 bin 993 taraftara oynadı

Yukatel Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 74 bin 993 futbol severi tribüne çekti.

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  • 19.11.2022 10:50
  • Güncelleme: 19.11.2022 11:27
Kayserispor 74 bin 993 taraftara oynadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 74 bin 993 futbol severi tribüne çekti.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, geride kalan 14 haftalık dilimde sahasında 7 müsabakaya çıktı. İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Adana Demirspor ve Konyaspor ile sahasında 3 puan mücadelesi veren Kayserispor, bu maçlarda tribüne 74 bin 993 futbolseveri çekti. Kayserispor, en çok taraftarı ligin 10.haftasında sahasında oynadığı Galatasaray maçında çekti. Bu müsabakayı 16 bin 758 kişi statta izledi. Kayserispor’un iç sahada oynadığı maçlarda tribüne gelen taraftar sayıları şu şekilde;

2.Hafta - İstanbulspor : 6.875

4.Hafta - Giresunspor : 7.903

6.Hafta - Antalyaspor : 9.983

8.Hafta - Trabzonspor : 10.912

10.Hafta - Galatasaray : 16.758

12.Hafta - Adana DS : 10.365

14.Hafta - Konyaspor : 12.197

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İHA

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