Kayserispor 8 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Kayserispor transfer yasağının kaldırılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı

João Mendes, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku ve Abdulsamet Burak ile 2 yıllık, Gideon Jung ile 1+1 yıllık ve Stefano Denswil ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar Sparta Prag forması giyen Indrit Tuci ile Fenerbahçeli Burak Kapacak ile 1’er yıllık kiralık olarak anlaştı.