Kayserispor 8 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı

Kayserispor yeni sezon öncesi anlaşmaya vardığı 8 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı

Kayserispor 8 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Kayserispor transfer yasağının kaldırılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı 
João Mendes, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku ve Abdulsamet Burak ile 2 yıllık, Gideon Jung ile 1+1 yıllık ve Stefano Denswil ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar Sparta Prag forması giyen Indrit Tuci ile Fenerbahçeli Burak Kapacak ile 1’er yıllık kiralık olarak anlaştı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Genç halterciler Raşit Efe ve Bedirhan Kaya Türkiye Şampiyonu oldu
Genç halterciler Raşit Efe ve Bedirhan Kaya Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri Kızılay'dan geliri öğrencilere yararına kermes
Kayseri Kızılay'dan geliri öğrencilere yararına kermes
Hasta yakınları en çok orkide satın alıyor
Hasta yakınları en çok orkide satın alıyor
Araç satın almak yerine kiralama tercihi artıyor
Araç satın almak yerine kiralama tercihi artıyor
Kayseri'nin coğrafik kimliğinde köyler buharlaştı: 16 İlçe, 714 mahalle
Kayseri'nin coğrafik kimliğinde köyler buharlaştı: 16 İlçe, 714 mahalle
Unutulmayla yüz tutmuş kültürel miras: Dorak Taşı
Unutulmayla yüz tutmuş kültürel miras: Dorak Taşı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!