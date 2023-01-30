Kayserispor 9. galibiyetini aldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki 9. galibiyetini elde etti.

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  • 30.01.2023 08:42
  • Güncelleme: 30.01.2023 09:10
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Kayserispor 9. galibiyetini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligdeki 9. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Ligde mücadele veren Kayserispor, ligin 21. haftasında deplasmanda oynadığı maçta İstanbulsporu 2 kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etmeyi başardı. Ligde geride kalan 21. haftada 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, 29 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon dış sahada Hatayspor, Kasımapaşa, Gaziantep FKnın ardından İstanbulspor’u da mağlup etmeyi başardı. Kayserispor ligin 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü sahasında Medipol Başakşehiri konuk edecek.

Kayserisporun bu sezon aldığı galibiyetler ise şu şekilde;

2.Hafta Kayserispor 1-0 İstanbulspor

4.Hafta Kayserispor 3-0 Giresunspor

6.Hafta Kayserispor 1-0 Antalyaspor

7.Hafta Hatayspor 0-4 Kayserispor

10.Hafta Kayserispor 2-1 Galatasaray

11.Hafta Kasımpaşa 0-1 Kayserispor

13.Hafta Gaziantep FK 1-2 Kayserispor

19.hafta Kayserispor 4-1 Sivasspor

21.hafta İstanbulspor 2-4 Kayserispor

İHA

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