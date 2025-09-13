Kayserispor'a 13 futbolcu geldi, 10 futbolcu gitti
2025-2026 Sezonu 1'inci transfer döneminde Kayserispor 13 futbolcuyu transfer ederken 10 futbolcu ile yolları ayırdı.
2025–2026 Sezonu birinci transfer dönemi dün sona erdi. 30 Haziran’da başlayan transfer döneminde Kayserispor 13 ismi kadrosuna kattı. İki sezon transfer yasağının ardından sarı kırmızılılar şu isimleri transfer etti: Gelen futbolcular şu şekilde; Youssef Ait Bennasser (Samsunspor), German Onugkha (Kopenhag), Joao Mendes (Vitoria SC), Dorukhan Toköz (Eyüpspor), Aaron Opoku (Kaiserslautern), Gideon Jung (Greuther Fürth), Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Deniz Dönmezer (Adana Demirspor), Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Laszlo Benes (Union Berlin), Indrit Tuci (Sparta Prag), Burak Kapacak (Fenerbahçe), Stefano Denswil (kulüpsüz). Takımla yolları ayrılan isimler ise; Gökhan Sazdağı (Beşiktaş), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Dimitrios Kolovetsios (Sakaryaspor), Kartal Kayra Yılmaz (Kiralama sonu - Beşiktaş) Baran Ali Gezek (Eyüpspor – kiralık ) Muhammed Eren Arıkan (Erciyes 38 FK), Ahmet Kağan Malatyalı (Erciyes 38 FK - kiralık), Alperen Öztaş (Erciyes 38 FK - kiralık), Attamah (sözleşmesi sona erdi), Bahoken (sözleşmesi sona erdi) ve Jeanvier (sözleşmesi sona erdi).