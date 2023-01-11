Kayserispor’a 450 bin lira ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) dün yapılan toplantısında Kayserispor’a da ceza verildi. Kayserispor ile ilgili yapılan açıklamada, “Kayserispor Kulübünün, 04.01.2023 tarihinde RH oynanan Yukatel Kayserispor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 350.000.-TL para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.