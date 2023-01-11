Kayserispor'a 450 bin lira ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Kayserispor'a çirkin ve kötü tezahürat ile usulsüz seyirci alımından dolayı toplamda 450 bin lira para cezası verildi. 

PAYLAŞ
  • 11.01.2023 16:26
  • Güncelleme: 11.01.2023 16:26
  • 38
Kayserispor'a 450 bin lira ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) dün yapılan toplantısında Kayserispor’a da ceza verildi. Kayserispor ile ilgili yapılan açıklamada, “Kayserispor Kulübünün, 04.01.2023 tarihinde RH oynanan Yukatel  Kayserispor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 350.000.-TL para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Jandarmadan 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Başkan Yalçın'dan Mevlana'ya bir park daha

Başkan Yalçın'dan Mevlana'ya bir park daha

Başkan Sarıkaya: 'Projelerimizin 2022 rakamlarıyla toplam değeri 6.5 milyar TL'

Başkan Sarıkaya: 'Projelerimizin 2022 rakamlarıyla toplam değeri 6.5 milyar TL'

Başkan Büyükkılıç: '2022'de Kayseri bütçesine 8.7 milyar TL'lik katkıda bulunduk'

Başkan Büyükkılıç: '2022'de Kayseri bütçesine 8.7 milyar TL'lik katkıda bulunduk'

Kayak okulu kayıtları devam ediyor

Kayak okulu kayıtları devam ediyor

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın deri tezgahında

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın deri tezgahında

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan CHP'ye 17 göndermesi

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu’ndan CHP’ye 17 göndermesi

DAHA FAZLA
'Narkotik ekipleri adım adım takip etti, zahir tacirini böyle yakaladı'

'Narkotik ekipleri adım adım takip etti, zahir tacirini böyle yakaladı'

Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı

Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı

Kayserispor'a 450 bin lira ceza

Kayserispor’a 450 bin lira ceza

'KUMSMALL, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi'

“KUMSMALL, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi”

Başkan Şahin: '20 kişinin çalışacağı mandıra kuracağız'

Başkan Şahin: “20 kişinin çalışacağı mandıra kuracağız”