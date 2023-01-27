Kayserispor'a 506 bin lira ceza ve Ali Çamlı'ya 90 gün ceza
Kayserispor ve Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş ile oynanan maçın ardından 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'hakaret' gerekçesiyle 506 bin lira ceza ve Başkan Ali Çamlı'ya 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
- 27.01.2023 02:36
- Güncelleme: 27.01.2023 02:36
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararları açıklandı. Yukatel Kayserispor’a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira ceza verildi. Usulsüz seyirci alımından 250 bin lira ve başkan Ali Çamlı’nın hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 200 bin lira ceza ve 90 gün hak mahrumiyeti verildi.
1ha
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