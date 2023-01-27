Kayserispor’a 506 bin lira ceza ve Ali Çamlı’ya 90 gün ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararları açıklandı. Yukatel Kayserispor’a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira ceza verildi. Usulsüz seyirci alımından 250 bin lira ve başkan Ali Çamlı’nın hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 200 bin lira ceza ve 90 gün hak mahrumiyeti verildi.