Kayserispor'a 960 Bin'i usulsüz seyirci almadan toplam 1 Milyon 180 Bin TL ceza

TFF PFDK tarafından Süper Ligin 21’inci haftasında oynanan karşılaşmaların ardından disiplin sevkleri yapılmıştı. Sevklerin sonucunda ceza alan takımlar açıklandı. Kayserispor Kayserispor’a saha olayları gerekçesiyle 220 Bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınması gerkeçesiyle 960 bin TL olmak üzere toplam 1 Milyon 180 Bin TL para ve çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Alt C ve D bloklarda yer alan taraftarlara 1 maç ceza verildiği açıklandı. Kurulun Kayserispor ile ilgili aldığı kararlar şu şekilde;

“Kayserispor Kulübünün, 09.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Kocaelispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” açıklandı.