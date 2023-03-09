Kayserispor, cezaya abone oldu

Yukatel Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan ceza geldi. Sarı kırmızılı kulübe para cezası verilirken, taraftara da kombine bloke cezası geldi.

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  • 09.03.2023 23:56
  • Güncelleme: 10.03.2023 08:21
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Kayserispor, cezaya abone oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’dan ceza geldi. Sarı kırmızılı kulübe para cezası verilirken, taraftara da kombine bloke cezası geldi.

Yukatel Kayserispor’un sahasında oynadığı ve 2-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında taraftarların saha olaylar ile kötü ve çirkin tezahüratından ötürü kulübe para cezası verildi. Ayrıca taraftara da kombine bilet bloke cezası geldi. Kayserispor-Fenerbahçe maçında, taraftarının neden olduğu PFDK, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi. Ayrıca, PFDK’a tarafın saha olayları nedeniyle Kayserispor’a 28 bin TL para cezası verdi.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “Yukatel Kayserispor Kulübünün, 04.03.2023 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY ALT D ve E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine ve aynı müsabakada Yukatel Kayserispor Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş” denildi.

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İHA

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