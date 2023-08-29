Kayserispor'a 'çocuk seyirci' cezası kapıda

Sezonun ilk iki haftasını beraberlikle geçiren Kayserispor üçüncü hafta Samsunspor’u konuk etti. Taraftarı önünde Karadeniz ekibini 2-1’lik sonuçla mağlup eden Kayserispor, ilk galibiyetini de aldı. Karşılaşma sonrası futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı. Kutlamalar sırasında stadyumun kuzey taraflarından sahaya giren küçük yaştaki şahıslar güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı. Özel güvenlik görevlilerin sahaya giren şahıslara müdahalesine bazı taraftarlar tepki gösterdi. Sahaya girenlerin stadyum dışına çıkarılmasını Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri de yakından takip etti. Bu sezon ilk kez yaşanan hadise nedeniyle Kayserispor önceki yıllarda birçok kez ceza almıştı. Sarı kırmızılı kulübe uyarı yada para cezası gelmesi bekleniyor.