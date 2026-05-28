Kayserispor'a İngiltere'den gelen Mather 59, Katongo 638 dakika oynadı

Birkaç sezondur ligde kalmayı son haftalarda garantileyen Kayserispor’da 2025 – 2026 sezonu öncesi yasak kaldırıldı. Sezon başında 13, devre arası ise 7 futbolcu transfer edildi. Kayserispor’un kadrosuna kattığı isimler arasında Manhester United’den Sam Mather ile Manchester City’den Katongo da yer aldı. Sam Mahter sarı kırmızılı forma ile 59 dakika sahada kalırken Katongo ise Kayserispor formasını 638 dakika giydi. İki futbolcunun da Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.