- Kayserispor'a Jeanvier nedeniyle gelen transfer yasağının kalıcı olmadığı açıklandı
Kayserispor'a Jeanvier nedeniyle gelen transfer yasağının kalıcı olmadığı açıklandı
Kayserispor'a gelen 3 dönem transfer yasağının Julian Jeanvier'in alacağı 135 Bin avro nedeniyle geldiği ve ödeme yapılınca kalkacağı açıklandı.
UEFA tarafından Kayserispor’a 3 dönem transfer yasağı galdiği öğeenildi. Kayserispolu yetkillerden alınan bilgiye göre sezon başında sözleşmesi feshedilen Julian Jeanvier'in alacağı olan 135 bin avro nedeniyle gelen 3 dönem transfer yasağının ödeme yapıldıktan sonra kalkacağını belirtildi.