Kayserispor'a Milletvekili Ersoy'dan destek

Kayserispor Kulübü, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a teşekkür etti.

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  • 01.06.2023 16:27
  • Güncelleme: 01.06.2023 17:42
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Kayserispor'a Milletvekili Ersoy'dan destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Kulübü, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a teşekkür etti.

Kayserispor Kulübü, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a teşekkür etti. Gün içerisinde sarı kırmızılı kulübe giderek Başkan Ali Çamlı ve yöneticiler ile görüşen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan için övgü dolu sözler sarf edildi. Kulüpten yapılan paylaşımda "Karşılaştığımız her zorlukta yönetimimizin ve camiamızın yanında olan ve bizleri hiç yalnız bırakmayan MHP Kayseri Milletvekili sayın Baki Ersoy kulübümüzü ziyaret etti. Kayserispor’un karşı karşıya kaldığı borçlarla ilgili ödeme planları ve özellikle hareket alanımızı kısıtlayan icra takiplerinin durdurulması ve dosyaların kapatılması doğrultusunda bize destek sağlayan kıymeti vekilimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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