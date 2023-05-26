Kayserispor'a PFDK'dan para cezası

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) para cezası verildi.

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  • 26.05.2023 08:34
  • Güncelleme: 26.05.2023 09:13
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Kayserispor'a PFDK'dan para cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Yukatel Kayserispor’a ceza geldi. Transfer yasağı bulunan ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan sarı kırmızılı kulübe ligin 35. haftasında oynanan Alanyaspor maçında saha olayları nedeniyle 56 Bin TL ceza geldi. TFF’nin açıklamasında, Kayserispor ile ilgili olarak, " “Yukatel Kayserispor Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanan Yukatel Kayserispor - Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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