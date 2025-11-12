Kayserispor'a Shukurov nedeniyle gelen yasak ödeme yapılınca kalkacak
Kayserispor'a Özbek futbolcu Otabek Shukurov nedeniyle gelen 3 dönem gelen transfer yasağı borç ödenince kalkacak.
Kayserispor’da yaklaşık 2 sezon sonra uzun uğraşlar sonucu kaldırılan transfer yasağı sonrası 2025 – 2026 sezonu öncesi transferler yapılmıştı. Sarı kırmızılı takıma geçen ay Silviu Lung’un alacağı nedeniyle 3 dönem transfer yasağı geldi. Kulüpten yapılan açıklamada cezanın kalıcı olmadığı ödeme yapılarak açılabileceği duyurulmuştu. Kayseri ekibine bu sefer de Özbek futbolcu Otabek Shukurov’un alacağı nedeniyle 3 dönem yasak geldi. Futbolcuya ödenmesi gereken tutarın ödenmesi durumunda yasağın kalkacağı öğrenildi.