Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndadn kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un cezasını onadı. Sarı-kırmızılı kulübün 3 puanı silindi.

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  • 02.06.2023 18:10
  • Güncelleme: 02.06.2023 20:51
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Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndadn kötü haber
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor’un cezasını onadı. Sarı-kırmızılı kulübün 3 puanı silindi.

Tahkim Kurulu’ndan Kayserispor’a kötü haber geldi. Kurul, Kayserispor’un 3 puanını silinmesini onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp lisan kurulu tarafından eksikliklerini tamamlayamadığı gerekçesiyle 3 puan cezası verilen Kayserispor’un cezası onandı. Federasyondan bugün yapılan açıklamada sarı-kırmızlı kulübün itirazını reddedildiği ve 3 puan silme cezasının onandığı duyuruldu. Süper Lig’de mücadele veren ve 36 hafta sonrasında 49 puan toplayan sarı-kırmızılıların puanı 46’a düşürüldü.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Kayserispor’un yanı sıra alt liglerdeki, Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor’a 3 puan silme cezası verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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