Kayserispor'a TFF'den zemin talimatı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Kayserispor'un da bulunduğu 3 futbol kulübüne maçları oynadıkları statların zemin bakımı yapılması yönünde talimat verdi.

Kayserispor'a TFF'den zemin talimatı
Kayseri GündemEditör

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Kayserispor’un da bulunduğu 3 futbol kulübüne maçları oynadıkları statların zemin bakımı yapılması yönünde talimat verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, aralarında Kayserispor’un da bulunduğu 3 Süper Lig takımına uyarıda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu, saha zeminleri bozuk olan Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor’a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Kayserispor Kulübü, RHG Enertürk Enerji Stadı’nın zemininin düzeltilmesi noktasında çalışmalara başlıyor. Bu hafta deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kayserispor'a TFF'den zemin talimatı
İHA
Kayseri Gündem

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