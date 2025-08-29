Kayserispor'a yeni bir 'Çirkin ve Kötü Tezahürat' cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.08.2025 tarih ve 5 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. ‘Çirkin ve kötü tezahürat’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen Kayserispor için verilen ceza belli oldu. PFDK kararı sonrası Kayserispor ile yapılan açıklama şu şekilde, “Kayserispor Kulübünün, 24.08.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Galatasaray Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribünü E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” olarak açıklandı.