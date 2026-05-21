Kayserispor'a yine 'çirkin ve kötü tezahürat' soruşturması
Kayserispor, Süper Ligin son haftasında 'saha olayları' ve 'taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı' gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi.
Süper Ligin son haftasında oynanan karşılaşmalarla ilgili PFDK sevkleri açıklandı. Kayserispro 2 gerekçeyle PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor’un Disiplin Kuurlu’na sevki şu şekilde, “Kayserispor Kulübü’nün 17.05.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Konyaspor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklandı.