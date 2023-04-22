Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

 Kayserispor Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. 

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  • 22.04.2023 15:29
  • Güncelleme: 22.04.2023 15:29
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Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Çarşamba  günü sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Kayserispor ara vermeden Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Kayseri ekibi Akdeniz temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılı kafile bugün karayolu ile Adana’ya hareket konaklayacağı otele yerleşecek. Kayserispor’un deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olacağı maç yarın saat 16:00’da başlayacak. Kırmızı kart cezalısı Hosseini bu maçta forma giyemeyecek.

1ha

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