Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Çarşamba günü sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Kayserispor ara vermeden Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Kayseri ekibi Akdeniz temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılı kafile bugün karayolu ile Adana’ya hareket konaklayacağı otele yerleşecek. Kayserispor’un deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olacağı maç yarın saat 16:00’da başlayacak. Kırmızı kart cezalısı Hosseini bu maçta forma giyemeyecek.