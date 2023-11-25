Kayserispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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  • 25.11.2023 20:24
  • Güncelleme: 26.11.2023 06:38
Kayserispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, ligin 13. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde tesislerde yaptı ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor; rakibini evinde yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Aynı puana sahip olduğu rakibi ile zor bir doksan dakikaya çıkacak olan Kayserispor’da moraller üst seviyede. Ligde geride kalan 12. hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 22 puan topladı.

Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Kayserispor ile Adana Demirspor maçı saat 13.30’da başlayacak ve maçta Kadir Sağlam düdük çalacak.

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İHA

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