Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Kayserispor'un Süper Ligin 13'üncü haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçı Kadir Sağlam yönetecek.

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  • 23.11.2023 16:26
  • Güncelleme: 23.11.2023 16:26
Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 13’üncü haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Kayserispor’un Pazar günü Adana Demirspor’u konuk edeceği müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Raşit Yorgancılar görev alacak. Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 13.30’da başlayacak. 
Süper Ligde diğer oynanacak olan maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı;
CUMARTESİ
İstanbulspor-Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Gaziantep FK-Ankaragücü: Ümit Öztürk
Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray-Alanyaspor: Ali Şansalan
Kayserispor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
PAZARTESİ
Başakşehir-Pendikspor: Cihan Aydın
Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan.

1ha

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