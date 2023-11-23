Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 13’üncü haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Kayserispor’un Pazar günü Adana Demirspor’u konuk edeceği müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Raşit Yorgancılar görev alacak. Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 13.30’da başlayacak.

Süper Ligde diğer oynanacak olan maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı;

CUMARTESİ

İstanbulspor-Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Gaziantep FK-Ankaragücü: Ümit Öztürk

Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

Galatasaray-Alanyaspor: Ali Şansalan

Kayserispor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

Başakşehir-Pendikspor: Cihan Aydın

Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan.