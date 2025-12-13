Kayserispor – Alanyaspor: 0-0
Kayserispor, Süper Ligin 16'ıncı haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.
Süper Lig’de 16’ncı sırada yer alan Kayserispor, konuk ettiği Alanyaspor’la karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip, Alanyaspor ile 0-0’lık skorla berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 89’uncu dakikasında Kayserispor gole çok yaklaştı. Kaleci Bilal’in degajında savunmada Duarte’nin hatasında topu önünde bulan Cardoso, ceza sahası içi sağ çaprazından topu kaleci Ertuğrul’un üzerinden aşırmak istedi. Kaleci Ertuğrul zamanında topa yükselerek gole izin vermedi.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün, Murat Şener
KAYSERİSPOR: Bilal, Bennasser, Denswil, Opoku, Ramazan(Dk. 80 Nurettin), Benes, Dorukhan(Dk. 76 M.Eray), Mane(Dk. 77 Talha), Tuci(Dk. 90+2 Arif), Cardoso, Onugkha
ALANYASPOR: Ertuğrul, Ümit, Aliti, Lima(Dk. 71 Janvier) , Duarte, Fatih, Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo, Hagi(Dk. 71 İbrahim), Ogundu(Dk. 56 Mounie)
GOL: Yok
SARI KART:Mounie, Makouta(Alanyaspor)