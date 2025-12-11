  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor - Alanyaspor maçını Erdem Mertoğlu yönetecek

Kayserispor'un cumartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacağı müsabakayı Erdem Mertoğlu yönetecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 16’ncı haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un cumartesi günü Alanyaspor maçını, Samsun bölgesi hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Şener yapacak. Müsabakanın 4’üncü hakemlik görevine Mehmet Ali Metoğlu getirildi.

Haber Merkezi

