Kayserispor- Alanyaspor maçını Yasin Kol yönetecek

Kayserispor Süper Ligin 35’nci haftasında Alanyaspor’u ağırlayacak. Yarın oynanacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Raşit Yorgancılar görev alacak.