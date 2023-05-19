Kayserispor- Alanyaspor maçını Yasin Kol yönetecek
Kayserispor'un yarın Alanyaspor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
- 19.05.2023 18:10
- Güncelleme: 19.05.2023 18:10
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Kayserispor Süper Ligin 35’nci haftasında Alanyaspor’u ağırlayacak. Yarın oynanacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Raşit Yorgancılar görev alacak.
1ha
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