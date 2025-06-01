Kayserispor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi

Kayserispor alt yapılarına sporcu kazandırmak amacıyla yapılan seçmelere 2007 – 2017 doğumlu çocuklar katıldı. Akademi antrenör ve görevlilerinin puanlarının değerlendirmesi sonucu bilgisayarda 7-10 puanı alanlar direk alt yapıya kaydedilecek. Seçmeler sonucunda 5 ila 7 puan alanlar Kayserispor Akademisine kaydedilecek. Burada eğitim alacak sporcular daha sonra Kayserispor alt yapı takımlarına kabul edilecek. Seçmeleri Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu İbrahim Samet Sarıoğlu ile yönetici Ali Sofularlı, Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu Alper Kelkitli ile alt yapı antrenörleri takip etti.

ALT YAPI SORUMLUSU İBRAHİM SAMET SARIOĞLU : SEÇMELERE İLGİ YOĞUN

Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt Yapı Sorumlusu İbrahim Samet Sarıoğlu, “Alt yapımızda seçmeler yapıyoruz. 2015 – 2016 – 2017 doğumlu çocuklarımızın seçmelerini tamamladık. Bu 3 yaş grubunda yaklaşık 780 başvurumuz vardı. Katılım çok yoğun ve talep çok. Bu kadar talep beklemiyorduk. Kayserispor’un bu şehrin markası olduğunu bir kez daha ortaya koymuş olduk. Burada şöyle bir sistem kurduk; bütün puanlamaları sahada bulunan 36 gözetmen yapıyor. Sahada bulunan hocalarımız, teknik kadromuz hiçbirinin birbirinden haber olmadan puanlama vererek yapıyoruz. Daha sonra puanlama verilen bu formları bilgisayara yüklüyoruz. Bilgisayar 7 ila 10 puan arasındaki alan sporcularımızı otomatikman seçerek bildiriyor. Puanlama sonucu 5 ila 7 alanlar sporcularımızı ise bilgisayardan tekrar listeleyeceğiz. Kayserispor Spor Okullarına ve Spor Akademisini artık kendi hocalarımızla yapacağız. Çocukları oraya alıp daha sonra alt yapılarımıza kazandıracağız. Bizim buradaki amacımız hem Kayserisporumuza hizmet edecek sporcu yetiştirmek hem de çocuklarımızı sokaklarda tehlikelerden uzakta tutmak. Bunun için biz Kayserispor olarak başkanımız Nurettin Açıkalın yönetiminde, sayın Baki Ersoy vekilimiz, sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız, Erciyes 38 FK Başkanımız Ahmet Dirgenali her zaman destekçimiz oldu. Kendilerine de buradan teşekkür etmek istiyorum” yanıtını verdi.