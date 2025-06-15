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Kayserispor altyapı seçmelerine 2 bin 500 kişi kayıt yaptırdı

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt Yapı Sorumlularından Ali Sofularlı, 'Kayserispor alt yapısına futbolcu kazandırmak için yapılan yapılan seçmelere toplamda 2 Bin 500 Kişi kayıt yaptırdı' dedi.

Kayserispor altyapı seçmelerine 2 bin 500 kişi kayıt yaptırdı

Kayserispor geçen senelerde olduğu gibi bu sene de alt yapı seçmeleri yaptı. Kulüp alt yapı antrenörleri eşliğinde yapılan seçmeler 5 yaş grubu üzerinden gerçekleştirildi. Kayserispor Alt Yapı tesislerinde yapılan seçmelerin ilk etabı bugün sona erecek. Seçmeler hakkında açıklama yapan , Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt Yapı Sorumlularından Ali Sofularlı, “Alt yapı seçmelerimize devam ediyoruz. Kurban Bayramından önce 2005 – 2006 ve 2007 doğumluların seçmelerini yaptık. Buradan seçilen isimleri yayınladık. Bu yaş grubunun ikinci etap seçmelerini 17 Haziran’da yapacağız. Dün ise 2010 doğumlularla başladık, bu seçmelere ortalama 350 sporcu katıldı. Daha sonra 1013  ve 2014 doğumluların seçmeleri yapıldı. Alt yapı seçmelerine 2 bin 500 kişi kayıt yaptırdı. Diğer yaş kategorisinden de ilk etapta seçtiklerimizi daha sonra ikinci kez seçmelere alacağız. Sürecimiz bu şekilde devam ediyor” dedi.

Haber Merkezi

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