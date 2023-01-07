Kayserispor Ankara'da kampa girdi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Başkent’e giderek kampa girdi.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, ligin 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Ankara’ya giden Kayserispor, kampa girdi. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mame Thiam, Mario Gavranovic ve Nurettin Korkmaz ile sarı kart cezalısı Bernard Mensah forma giyemeyecek.

Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. Esat Sancaktar ile Deniz Caner Özaral’ın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maç saat 17:00’de başlayacak.