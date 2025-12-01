  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor, Ankara Keçiörengücü hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Ankara Keçiörengücü hazırlıklarını tamamladı

ayserispor, Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında yarın Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Ankara Keçiörengücü hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Kupasına 3’üncü turda başlayan Kayserispor dördüncü turda 1’inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Cumartesi günü deplasmanada Rizespor’u maplup eden sarı kırmızılılar dün ve bugün Ankara Keçiörengücü maçına hazırlandı. Sarı kırmızılılar bugün yapılan antrenmanın ardından başkente gitti. Yarın oynanacak müsabaka saat 15.30’da başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Uluslararası Öğrencilerin Akademi Gazetesi Çıktı!
Kayseri Uluslararası Öğrencilerin Akademi Gazetesi Çıktı!
Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Müftülerini Ziyaret Etti
Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Müftülerini Ziyaret Etti
AK Parti Kocasinan Kurucu Teşkilatı, eski Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret etti
AK Parti Kocasinan Kurucu Teşkilatı, eski Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret etti
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor
Spor A.Ş. Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Spor A.Ş. Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Kocasinan'da Organik Tarım Vizyonu: Yüzde 100 Ekolojik Pazar
Kocasinan'da Organik Tarım Vizyonu: Yüzde 100 Ekolojik Pazar
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!