Kayserispor, Ankara Keçiörengücü hazırlıklarını tamamladı
ayserispor, Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında yarın Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Kupasına 3’üncü turda başlayan Kayserispor dördüncü turda 1’inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Cumartesi günü deplasmanada Rizespor’u maplup eden sarı kırmızılılar dün ve bugün Ankara Keçiörengücü maçına hazırlandı. Sarı kırmızılılar bugün yapılan antrenmanın ardından başkente gitti. Yarın oynanacak müsabaka saat 15.30’da başlayacak.