Kayserispor - Ankaragücü maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor'un ligin 35'inci haftasında sahasında konuk edeceği Ankaragücü maçının biletleri satışa çıktı. Cumartesi günü oynanacak olan müsabakanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. 

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  • 31.05.2023 18:12
  • Güncelleme: 31.05.2023 18:12
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Kayserispor - Ankaragücü maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor Süper Ligin 37’nci haftasında Ankaragücü’nü konuk edecek. Bu müsabakanın biletleri satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor’umuzun Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da MKE Ankaragücü ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün saat 14.00'te Passolig tarafından satışa sunulacak" ifadelerine yer verildi. 
Açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde: 
Batı Balkon 200 TL, 
Batı Alt 150 TL, 
Doğu Alt: 100 TL, 
Doğu Üst: 75 TL, 
Kuzey Üst ve Güney Alt: 50 TL,
Misafir Tribün: 65 TL.

1ha

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